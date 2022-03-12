Россиянам рассказали, как могут проверить их личную переписку

Адвокат объяснил, как могут проверять личную переписку пользователей. Об этом заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Альфа» Кирилл Данилов рассказал агентству «Прайм».

Адвокат объяснил, как могут проверять личную переписку пользователей. Об этом заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Альфа» Кирилл Данилов рассказал агентству «Прайм».

По Конституции Р. Ф. , у каждого россиянина есть право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ее нарушение подпадает под действие ст. 138 УК Р. Ф. Нарушить тайну переписки можно лишь в исключительных случаях и по решению суда, отметил юрист.

По его словам, по закону есть только одно основание для ограничения конституционного права на тайну переписки — наличие судебного решения.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий нарушение тайны личной переписки возможно до возбуждения уголовного дела, добавил юрист. Но необходимы веские основания, прописанные в законе. Нарушить тайну без судебного решения можно лишь в исключительных случаях, которые не терпят промедления. В этом случае решение суда придется получить в течение 48 часов после проверки.