Россиянам рассказали, как могут проверить их личную переписку

Адвокат объяснил, как могут проверять личную переписку пользователей. Об этом заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Альфа» Кирилл Данилов рассказал агентству
По его словам, по закону есть только одно основание для ограничения конституционного права на тайну переписки — наличие судебного решения.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий нарушение тайны личной переписки возможно до возбуждения уголовного дела, добавил юрист. Но необходимы веские основания, прописанные в законе. Нарушить тайну без судебного решения можно лишь в исключительных случаях, которые не терпят промедления. В этом случае решение суда придется получить в течение 48 часов после проверки.