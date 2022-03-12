Россия вывела из строя главный центр радиоразведки Вооруженных сил Украины

Российская армия высокоточным ударом вывела из строя главный центр радиоразведки военных Украины. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает РИА Новости.

Российская армия высокоточным ударом вывела из строя главный центр радиоразведки военных Украины. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает РИА Новости.

По его словам, удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры был нанесен утром 12 марта. Из строя вывели военный аэродром в Василькове и главный центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах.

За сутки авиация и ПВО Воздушно-космических сил сбили в воздухе пять беспилотников, из них два — «Байрактар ТБ-2» и один аппарат «Точка-У».

По данным Минобороны, всего за время спецоперации российские военнослужащие вывели из строя 3491 объект украинской военной инфраструктуры.