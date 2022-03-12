\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 12
-5°
Вск, 13
-2°
Пнд, 14
ЦБ USD 116.75 -3.63 12/03
ЦБ EUR 128.95 -4.01 12/03
Нал. USD 113.1 / 135.00 09:09
Нал. EUR 120.00 / 145.00 15:15
Новости
Публикации
Мэрия судится с вдовой с двумя детьми, чтобы выселить их из дома
В 2014 году его признали аварийным и подлежащим сносу....
10 марта 2022 19:21
3 245
Мэрия Рязани отдала школу № 6 епархии и назвала решение компромиссом
Многолетний спор Рязанской епархии и администрации горо...
9 марта 12:49
2 914
Подари ей новую историю
Лучший подарок на 8 Марта по версии женщин.
4 марта 11:17
5 333
Как за неделю изменились цены на квартиры в Рязани
События на Украине, начавшиеся 24 февраля, а также посл...
2 марта 14:03
20 476
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Россия вывела из строя главный центр радиоразведки Вооруженных сил Украины
Российская армия высокоточным ударом вывела из строя главный центр радиоразведки военных Украины. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает РИА Новости.

Российская армия высокоточным ударом вывела из строя главный центр радиоразведки военных Украины. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает РИА Новости.

По его словам, удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры был нанесен утром 12 марта. Из строя вывели военный аэродром в Василькове и главный центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах.

За сутки авиация и ПВО Воздушно-космических сил сбили в воздухе пять беспилотников, из них два — «Байрактар ТБ-2» и один аппарат «Точка-У».

По данным Минобороны, всего за время спецоперации российские военнослужащие вывели из строя 3491 объект украинской военной инфраструктуры.