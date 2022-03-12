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Под Рязанью сгорел деревянный дом, где жила многодетная семья
В Рязанском районе в поселке Ласковский в субботу, 12 марта, загорелся деревянный дом. Об этом сообщает пресс-служба Рязанского муниципального района.

В Рязанском районе в поселке Ласковский в субботу, 12 марта, загорелся деревянный дом. Об этом сообщает пресс-служба Рязанского муниципального района.

По данным ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил в 9:33. На место выехали четыре пожарных расчета.

Пожар произошел в одноэтажном деревянном доме на три квартиры. Одна квартира пустует, во второй проживал мужчина, третью занимала многодетная семья с тремя детьми.

В 11:52 пожар полностью потушили, сейчас дом не пригоден для проживания. Погорельцам предложили разместиться в пункте временного проживания, но они отправились к родственникам.

Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.