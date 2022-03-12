Глава Instagram назвал неправильным решение заблокировать соцсеть в России

Глава Instagram Адам Моззери прокомментировал решение о блокировке соцсети в России. Пост Моззери опубликован в Twitter.

Глава Instagram Адам Моззери прокомментировал решение о блокировке соцсети в России. Пост Моззери опубликован в Twitter.

«В понедельник Instagram заблокируют в России. Это решение отрежет 80 миллионов в России друг от друга и от остального мира, ведь примерно 80% людей в России подписаны на аккаунты вне страны. Это неправильно», — написал Моззери.

Напомним, в пятницу, 11 марта, Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к соцсети Instagram на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян. Соцсеть заблокируют 14 марта.