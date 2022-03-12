Единороссы рассказали, что входит в новые меры поддержки населения

Правительство и «Единая Россия» обеспечили новые меры социально-экономической поддержки. Они предусматривают налоговые льготы и административные послабления для граждан, бизнеса и отраслей экономики.

Правительство и «Единая Россия» обеспечили новые меры социально-экономической поддержки. Они предусматривают налоговые льготы и административные послабления для граждан, бизнеса и отраслей экономики.

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», в первую очередь, был обеспечен механизм выплат на детей от 8 до 16 лет, установленных президентом. Их можно будет получить по принципу «одного окна». Мера поддержки коснется 5 миллионов детей, будет назначена семьям по критерию нуждаемости и составит 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе.

В первом чтении Госдума также приняла законопроект, который обеспечит дополнительные гарантии оказания медпомощи в условиях санкций. Он предотвратит дефицит лекарств за счет ввоза из зарубежных стран препаратов, которые зарегистрированы в России и соответствуют всем требованиям за исключением упаковки. Этот же законопроект даст правительству право принимать решения по организации медпомощи не только гражданам РФ, но и иностранцам и лицам без гражданства, а также беженцам с Донбасса.

Также принят закон, который наделил Кабмин правом изменить формулу расчета пени в условиях роста ставки ЦБ за неуплату или неполную оплату услуг ЖКХ, штрафов за просрочку обязательств по установке и замене приборов учета.

Будут расширены налоговые льготы — освобождаются от НДФЛ доходы от банковских вкладов, выгоды от экономии на процентах по кредитам и ценных бумах. Применение повышающего налогового коэффициента теперь будет действовать только для транспортных средств стоимостью выше 10 млн рублей.

Дополнительные возможности появляются у регионов. Они смогут направлять сэкономленные на реструктуризации бюджетных кредитов деньги на региональные проекты, подчеркнул председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. По его словам, только в этом году это почти 300 млрд рублей.

Комплекс мер поддержки предусмотрен в транспортной сфере. Он обеспечит бесперебойную работу всех видов транспорта и поддержку отрасли в целом. В том числе правительство получает полномочия по сохранению иностранного авиапарка российскими авиакомпаниями, а также определяется порядок регистрации в реестре гражданских судов и прав на воздушные суда. Предусмотрены актикризисные меры по сокращению издержек в автоперевозках, а также возможность правительства устанавливать ответные ограничения по заходу иностранных морских судов.

Поддержку получит строительная отрасль, где занято порядка 10 млн человек. Упрощается порядок получения градостроительной документации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам такой документации, строительства объектов капитального строительства. Вводятся льготные условия

аренды земельных участков, которые используются для инвестпроектов. Граждане смогут продлевать договоры эксроу, что гарантирует людям получение квартир.

Проработаны льготы для предпринимателей в сфере туризма: установление на 5 лет нулевой ставки НДС в отношении услуг гостиниц, а также услуг по предоставлению в аренду или управление объектов туристской инфраструктуры. Также вводится отказ от применения в 2022—2023 годах в отношении организаций нормы о повышенном размере пени при просрочке по уплате налогов для организаций.

Отдельное направление, которое обеспечило Правительство и «Единая Россия», — поддержка промышленности и привлечение инвестиций для ускоренного импортозамещения. Это будет сделано за счет возобновления СПИК 1.0 — специальных инвестконтрактов. Они продлеваются с 10 до 12 лет для компаний, которых затронули санкции.

Вторым пакетом мер социально-экономической поддержки предусматривается право правительства и регионов предоставлять предприятиям, которые пострадали от санкций, госгарантии на новых условиях, а также будут обеспечены благоприятные условия для юрлиц при переносе места регистрации иностранных организаций в специальные административные районы РФ, упрощена внешнеэкономическая деятельность и импорт товаров в условиях санкций.

По словам губернатора, лидера рязанских единороссов Николая Любимова, в регионе приняты дополнительные меры поддержки бизнеса.

«Например, докапитализация Фонда развития промышленности, фонда поддержки малого предпринимательства позволит на максимально льготных условиях предоставить до 500 млн рублей нашим представителям бизнеса, в том числе промышленным предприятиям», — пояснил глава региона.

Николай Любимов добавил, что в числе важных направлений работы остается контроль за ценообразованием и недопущение необоснованного роста стоимости товаров.

«В настоящее время ценовая ситуация в целом стабильная. Ассортимент товаров в магазинах не сокращается. В области продолжает действовать штаб по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственного рынка. На его очередном заседании представители крупных торговых сетей выразили согласие сформировать перечень товарных позиций, по которым будут применяться минимальные наценки», — сказал секретарь регионального отделения «Единой России».