Зеленский заявил, что гуманитарные коридоры могут понадобиться россиянам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил российским военным, что в случае нарушения режима тишины они могут получить такой «ответ мира», что им «самим понадобятся гуманитарные коридоры».

Зеленский заявил, что гуманитарные коридоры могут понадобиться россиянам. Об этом пишет РИА Новости .

Президент Украины Владимир Зеленский заявил российским военным, что в случае нарушения режима тишины они могут получить такой «ответ мира», что им «самим понадобятся гуманитарные коридоры».

«Украинские военные обеспечили тишину, чтобы гуманитарные коридоры работали. Если оккупанты снова будут стрелять и срывать спасение людей, в итоге они получат такой ответ мира, что им самим понадобятся гуманитарные коридоры», — сказал он в видеообращении.