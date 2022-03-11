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Зеленский заявил, что гуманитарные коридоры могут понадобиться россиянам
Президент Украины Владимир Зеленский заявил российским военным, что в случае нарушения режима тишины они могут получить такой «ответ мира», что им «самим понадобятся гуманитарные коридоры».

Зеленский заявил, что гуманитарные коридоры могут понадобиться россиянам. Об этом пишет РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил российским военным, что в случае нарушения режима тишины они могут получить такой «ответ мира», что им «самим понадобятся гуманитарные коридоры».

«Украинские военные обеспечили тишину, чтобы гуманитарные коридоры работали. Если оккупанты снова будут стрелять и срывать спасение людей, в итоге они получат такой ответ мира, что им самим понадобятся гуманитарные коридоры», — сказал он в видеообращении.