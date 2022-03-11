В Совфеде заявили, грозят ли россиянам санкции за пользование Facebook

По словам Клишаса, обеспечение исполнения решения о блокировке экстремистских ресурсов является ответственностью государства.

Гражданам, которые продолжат пользоваться Facebook и Instagram в обход блокировки, не грозят санкции. Об этом сообщил председатель комитета Совета Совета Федерации Андрей Клишас, передает РИА Новости .

По словам Клишаса, обеспечение исполнения решения о блокировке экстремистских ресурсов является ответственностью государства.

Напомним, Роскомнадзор решил заблокировать в России Instagram из-за того, что Meta Platforms сняла запрет на призывы к насилию против российских военных. Также новая политика разрешает призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.