В СМИ появилась информация, на сколько в России закроется McDonald’s

Ранее корпорация заявила, что закроет все свои рестораны в России и приостановит все операции на рынке из-за событий на Украине.

Рестораны McDonald’s могут открыться в России через полтора месяца. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства отметил, что решение таких проблем, которые возникли перед компанией, может занять около 45 дней.

Ранее корпорация заявила, что закроет все свои рестораны в России и приостановит все операции на рынке из-за событий на Украине.

Напомним, работу ресторанов планируется приостановить с 14 марта.