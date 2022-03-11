В Рязанской области за сутки зарегистрировали 595 новых случаев коронавируса

Всего число заболевших с начала пандемии в регионе достигло 109 226.

В Рязанской области за сутки зарегистрировали 595 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в пятницу, 11 марта, в федеральном оперштабе.Всего число заболевших с начала пандемии в регионе достигло 109 226.За сутки выздоровели 702 человека, всего число вылечившихся достигло 95 627. Госпитализированы 82 человека. За сутки умерли десять человек, всего с начала пандемии в регионе скончались 3 143 человека.В России за сутки выявили 50 743 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 17 242 043.За сутки выздоровели 151 210 человек, всего с начала пандемии вылечились 15 194 927 человек. Госпитализированы 7 566 человек.

За сутки скончались 674 человека, всего — 359 585 .