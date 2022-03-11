В Рязанской области мужчину осудят за попытку дать взятку полицейскому

14 декабря 2021 года обвиняемый в служебном кабинете ОМВД России по Клепиковскому району попытался дать полицейскому взятку в размере 20 тысяч рублей за то, чтобы его не привлекали к ответственности за «пьяное» вождение.

В Рязанской области за попытку дать взятку полицейскому осудят жителя Клепиковского района 1988 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

14 декабря 2021 года обвиняемый в служебном кабинете ОМВД России по Клепиковскому району попытался дать полицейскому взятку в размере 20 тысяч рублей за то, чтобы его не привлекали к ответственности за «пьяное» вождение.

Полицейский отказался от взятки. В отношении мужчины возбудили уголовное дело и направили в суд.