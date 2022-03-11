В Рязанской области 12 марта потеплеет до 0 градусов

Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В Рязанской области 12 марта потеплеет до 0 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В субботу, 12 марта, на территории Рязанской области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем возможны небольшие осадки. На дорогах региона сохранится гололедица.

Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

Ночью в Рязанской области будет от -12 до -17 градусов, днем от -5 до 0 градусов.