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В Рязани вынесли приговор бывшему военнослужащему
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В Рязани вынесли приговор военнослужащему. Об этом сообщил военный следственный отдел следственного комитета Российской Федерации по Рязанскому гарнизону западного военного округа.

Для вынесения приговора суд признал достаточными доказательства, собранные военным следственном отделом.

Бывшего военнослужащего 100-й военной автомобильной инспекции старшему прапорщика запаса Алексея Матыцина признали виновным по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Следствие установило, что 7 сентября 2019 года Матыцин в пьяном состоянии ехал на автомобиле «ВАЗ-21150» по дороге Сапожок — Сараи — Шацк со скоростью и превысил скорость.

Машина выехала на обочину, столкнулась с опорой и столбом. Один из пассажиров получил сильные травмы, от которых скончался на месте ДТП.

Матыцину назначили шесть лет в колонии общего режима и лишение «прав» на два года. Иск потерпевшей стороны о возмещении морального вреда удовлетворили частично в размере 500 тысяч рублей.