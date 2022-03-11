В Рязани у доставщика пиццы нашли крупную партию наркотиков

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»).

В Рязани у доставщика пиццы нашли крупную партию наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

27-летнего рязанца задержали на улице Московской. В его автомобиле Volkswagen Polo и квартире полицейские обнаружили четыре грамма марихуаны.

Мужчина работал доставщиком пиццы и делал закладки наркотиков в тех подъездах, куда привозил заказ.

В его тайнике в районе Варских оперативники нашли свертки с 40 граммами мефедрона и 10 граммами гашиша.

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»).