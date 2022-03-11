В Рязани отработали действия при ЧС, вызванных весенним половодьем

Тренировка прошла в Рязани, в ней поучаствовали оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, единая дежурно-диспетчерская служба МКУ «Управление по делам ГОЧС» и представители ответственных подразделений администрации города.

В четверг, 10 марта, в Рязани обсудили действия при ЧС, вызванных весенним половодьем. Об этом сообщил сайт мэрии.

Тренировка прошла в Рязани, в ней поучаствовали оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, единая дежурно-диспетчерская служба МКУ «Управление по делам ГОЧС» и представители ответственных подразделений администрации города.

Специалисты отработали действия при подъеме воды в Оке, подтоплении автовокзала Приокский, поселка Борки и Мехзавод, а также окружения водой домов в поселке Борки и на улице Затинной.