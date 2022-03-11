В Рязани осудят жительницу Алтайского края за незаконное изготовление наркотиков

Женщину с подельниками задержали в марте 2021 года. У них нашли более 80 килограмм мефедрона, оборудование для его изготовления и прекурсоры.

В Рязани осудят жительницу Алтайского края за незаконное изготовление наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В апреле 2020 года преступная группа, куда входила 46-летняя женщина, производила на территории Рязанской области наркотические вещества. Далее наркотики планировалось продавать.

Сотрудники региональных управлений ФСБ и УМВД задержали злоумышленников в марте 2021 года. У них нашли более 80 килограмм мефедрона, оборудование для его изготовления и прекурсоры.

Против женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228.3 («Незаконные приобретение, хранение и перевозка прекурсоров наркотических средств») и части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконное производство наркотических средств»). Материалы дела направили в Клепиковский районный суд.

В отношении других участников организованной группы расследование продолжается.