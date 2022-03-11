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В Рязани благоустроят Лыбедский бульвар
На работы выделили более 27 млн рублей. Срок исполнения — до 31 августа 2022 года.

В Рязани благоустроят Лыбедский бульвар от улицы Ленина до Горького. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Управление благоустройства города выделило 27 млн 881 тысячу 116 рублей.

Подрядчик обязан провести демонтажные работы, восстановить асфальтовое покрытие, велодорожки, бордюр и лестницы с покрытием из плитки, установить ограждение для лестниц и пандусы, поставить четыре закругленные и четыре прямые скамейки, восстановить газоны, озеленить территорию можжевельником, барбарисом, спиреем и кизильником.

Срок выполнения работ: с момента заключения по 31 августа 2022 года.