В Подмосковье задержали 25-летнего рязанца по подозрению в сбыте наркотиков

Полицейские нашли у мужчины в рюкзаке более 550 грамм мефедрона, гашиш и «соль».

В Подмосковье задержали 25-летнего рязанца по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В лесу около деревни Суханово оперативники остановили автомобиль, в котором ехал 25-летний житель Рязани. У него в рюкзаке полицейские нашли 48 свертков и 16 пакетов с различными веществами, два рулона изоленты, скотч, маркер, а также электронные весы.

Экспертиза показала, что в одном из свертков было наркотическое вещество — мефедрон общей массой более 550 граммов.

Сам молодой человек пояснил, что в других свертках был гашиш и «соль».

Против рязанца возбудили уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).