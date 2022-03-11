В Касимове мужчина ограбил женщину на улице

В полицию обратилась 49-летняя жительница Касимова и сообщила, что в центре города около магазина на нее напал незнакомец. Мужчина повалил ее на землю, расстегнул верхнюю одежду, сорвал с шеи золотую цепочку с крестиком, а затем скрылся.

В Касимове задержали рецидивиста, подозреваемого в ограблении женщины. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 49-летняя жительница Касимова и сообщила, что в центре города около магазина на нее напал незнакомец. Мужчина повалил ее на землю, расстегнул верхнюю одежду, сорвал с шеи золотую цепочку с крестиком, а затем скрылся.

Полицейские опросили пострадавшую и узнали, как выглядел нападавший. По приметам опознали 35-летнего местного жителя. Ранее его неоднократно судили за кражи и у полицейских было время изучить и запомнить его внешность.

Полиция проверила места, где мог быть разыскиваемый, но не смогли его найти. Местные жители сообщили, что злоумышленник прячется в брошенном доме на окраине города. Полиция задержала злоумышленника. Похищенную цепочку изъяли.

Выяснилось, что рецидивист в магазине высматривал женщин, у которых удобно что-нибудь похитить. У одной из покупательниц он увидел золотую цепочку и ждал, когда она выйдет, чтобы напасть.

Злоумышленник пытался продать цепочку и скрыться, но его задержали. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ, по которой грозит срок до четырех лет лишения свободы.