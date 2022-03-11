\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 11
-6°
Сбт, 12
-4°
Вск, 13
-2°
ЦБ USD 116.75 -3.63 12/03
ЦБ EUR 128.95 -4.01 12/03
Нал. USD 112 / 135.00 09:09
Нал. EUR 120.00 / 145.00 13:53
Новости
Публикации
Мэрия судится с вдовой с двумя детьми, чтобы выселить их из дома
В 2014 году его признали аварийным и подлежащим сносу....
Вчера 19:21
2 344
Мэрия Рязани отдала школу № 6 епархии и назвала решение компромиссом
Многолетний спор Рязанской епархии и администрации горо...
9 марта 12:49
2 219
Подари ей новую историю
Лучший подарок на 8 Марта по версии женщин.
4 марта 11:17
4 702
Как за неделю изменились цены на квартиры в Рязани
События на Украине, начавшиеся 24 февраля, а также посл...
2 марта 14:03
19 854
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Касимове мужчина ограбил женщину на улице
В полицию обратилась 49-летняя жительница Касимова и сообщила, что в центре города около магазина на нее напал незнакомец. Мужчина повалил ее на землю, расстегнул верхнюю одежду, сорвал с шеи золотую цепочку с крестиком, а затем скрылся.

В Касимове задержали рецидивиста, подозреваемого в ограблении женщины. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 49-летняя жительница Касимова и сообщила, что в центре города около магазина на нее напал незнакомец. Мужчина повалил ее на землю, расстегнул верхнюю одежду, сорвал с шеи золотую цепочку с крестиком, а затем скрылся.

Полицейские опросили пострадавшую и узнали, как выглядел нападавший. По приметам опознали 35-летнего местного жителя. Ранее его неоднократно судили за кражи и у полицейских было время изучить и запомнить его внешность.

Полиция проверила места, где мог быть разыскиваемый, но не смогли его найти. Местные жители сообщили, что злоумышленник прячется в брошенном доме на окраине города. Полиция задержала злоумышленника. Похищенную цепочку изъяли.

Выяснилось, что рецидивист в магазине высматривал женщин, у которых удобно что-нибудь похитить. У одной из покупательниц он увидел золотую цепочку и ждал, когда она выйдет, чтобы напасть.

Злоумышленник пытался продать цепочку и скрыться, но его задержали. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ, по которой грозит срок до четырех лет лишения свободы.