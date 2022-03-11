В Кальном маршрутка наехала на велосипедиста

В результате аварии рязанец повредил велосипед и разбил телефон. По его словам, водитель автобуса не признал вину. Мужчина ищет свидетелей аварии и записи с видеорегистраторов проезжавших мимо машин.

В Кальном маршрутка наехала на велосипедиста. Об этом пострадавший сообщил в группе « Дороги Рязани ».

Авария произошла 7 марта в 13:20 на улице Кальной около дома № 5. Пострадавший рязанец рассказал, что ехал на велосипеде и подал знак повтора налево. Водитель микроавтобуса, который ехал сзади, не успел затормозить и выехал на «встречку», но все равно столкнулся с велосипедистом.

Мужчина уточнил, что подавал сигнал поворота налево заранее, а водитель маршрутки, вместо того чтобы перестроится в правый ряд, решил обогнать" по встречной".

В результате аварии рязанец повредил велосипед и разбил телефон. По его словам, водитель автобуса не признал вину.

Мужчина ищет свидетелей аварии и записи с видеорегистраторов проезжавших мимо машин.