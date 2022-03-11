В Иркутской области на горнолыжном курорте столкнулись два лыжника, один погиб

56-летний турист, катаясь на лыжах, не справился с высокой скоростью и врезался в 28-летнюю девушку. Мужчина погиб на месте.

В Иркутской области на горнолыжном курорте столкнулись два лыжника, один погиб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 10 марта в городе Байкальске. На курорте «Гора Соболиная» 56-летний турист не справился с высокой скоростью, катаясь на лыжах, и столкнулся с 28-летней девушкой.

Мужчина погиб на месте, девушку госпитализировали с травмами.

Следователи проводят проверку.