В Госдуме призвали блокировать Instagram в случае решения Meta по призывам к насилию в адрес России

Если Meta подтвердит факты или откажется от комментария, это станет основанием для жестких мер в отношении Instagram.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что в России стоит заблокировать Instagram, если компания Meta подтвердит или не будет комментировать информацию о разрешении призывов к насилию в отношении российских военных. Об этом передает ТАСС .

Если Meta подтвердит факты или откажется от комментария, это станет основанием для жестких мер в отношении Instagram.

«Мое мнение, в этом случае работу Instagram в России следует заблокировать по аналогии с Facebook», — сообщил Хинштейн.

Он напомнил, что Роскомнадзор направил Meta требование подтвердить или опровергнуть информацию о разрешении призывов к насилию в отношении российских военных.

Политик подтвердил, что молчание воспримут как подтверждение информации о разрешении на призывы к насилию.