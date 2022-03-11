В ФАС сообщили о возможном снижении цен на топливо

Глава федеральной антимонопольной службы Шаскольский заявил, что в России достаточны объемы запасов топлива, логистика не менялась, а оптовые цены снижаются.

В ФАС сообщили о возможном снижении цен на топливо. Об этом пишет РИА Новости .

Глава федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявил, что появились предпосылки для снижения розничных цен на топливо.

По его словам, в настоящее время снижаются оптовые цены на топливо, логистика не меняется, а объемы запасов достаточны.

Шаскольский отметил, что в России на 7 марта запасы бензина составляют 1,9 млн тонн, а дизельного топлива — 3,3 млн тонн.

Сообщается, что за неделю с 28 февраля по 5 марта биржевая цена Аи-92 упала на 11,6%, а Аи-95 — на 9,6%. Дизельное топливо подешевело за этот период примерно на 12%.