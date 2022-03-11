В двух рязанских поселках отключили холодную воду

В Мирном и Строителе отключили холодную воду из-за ремонтных работ.

В двух рязанских поселках отключили холодную воду. Информацию опубликовали на сайте рязанского водоканала.

В пятницу, 11 марта, с 09:15 до 16:00 холодную воду отключили в поселке Мирном по следующим адресам:

1-й проезд Добролюбова, дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9;

2-й проезд Добролюбова, дома №№ 10, 3, 4, 5, 6, 8, 9;

3-й проезд Добролюбова, дома №№ 1/10, 10, 11, 12, 13, 14, 16/7, 18/8, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 31, 32/8, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 54, 6, 7, 8, 9;

4-й проезд Добролюбова, дома №№ 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 2/12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29/16, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 6, 7, 8, 9;

5-й проезд Добролюбова, дома №№ 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 27а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 55, 56, 57, 59, 6, 60, 7, 9/5;

6-й проезд Добролюбова, дома №№ 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19/43, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 4, 5, 6, 8;

улица Громовой, дома №№ 10/29, 11, 12, 13/28, 14, 15/27, 17, 19/28, 21, 22/29, 23, 23а, 24, 25, 26/2, 27, 29, 31, 32/43, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43/33, 44, 45, 46, 47/42, 48, 50, 52/35, 54, 56, 9;

улица Добролюбова, дома №№ 10, 11, 12, 13/40, 14/43, 15/39, 16, 17, 18, 19, 2, 20/41, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30/42, 31, 32/41, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 6/2, 60, 61, 62, 63, 64, 66/34, 68, 70, 72/46, 76, 78/56, 8/1, 9;

улица Дорожная, дома №№ 1, 11, 13/53, 14, 15, 16, 17/54, 18, 19/51, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 41/24, 45, 47, 5, 55, 7/11, 7, 8 корпус 1, 8, 9;

улица Достоевского, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14/3, 15/5, 16/4, 17/6, 18, 19, 2/4, 20, 21, 22, 23, 24, 25/5, 26, 27/6, 28/3, 29, 3, 30/4, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39/5, 4, 40, 42/3, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 6, 7, 8, 9;

улица Лесная, дома №№ 1, 10/11, 11, 12, 13, 14 корпус 1, 14, 16, 17, 18, 19, 2 корпус 1, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26/27, 27, 29/29, 3, 31, 32, 32а, 34, 35, 37, 39, 4, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 6, 67, 7, 8, 9;

улица Тюленина, дома №№ 14/3, 15, 16, 17, 18/4, 20/11, 22, 24, 34, 36;

улица Чехова, дома №№ 1, 10, 11, 13/1, 15/2, 17, 19, 21, 23, 25, 27/1, 29/2, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 45, 47, 49, 5, 51, 6, 66 ( ГБУ Р. О. Комплексный центр социального обслуживания населения «Семья»), 7, 8, 9;

центр социального обслуживания населения «Семья»), 7, 8, 9; улица Шевцовой, дома №№ 10, 12, 13/15, 15, 16/17, 17/16, 18, 19/23, 20/18, 21, 22, 23/24, 24, 26/26, 28, 31, 32, 33/8, 34, 35, 36/10, 37, 38, 39/20, 40, 41, 42, 43, 44/23, 45/30, 46, 48/32;

улица Новоселковская, дома №№ 17 (логистическая компания), 13 (полк ППС-Кинологи);

улица Лесная, дом № 28 (полк ДПС).

С 10:00 до 15:30 холодную воду отключили в поселке Строитель на улице Качевской, дом № 36 корпус 1.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.