В центре Рязани внедорожник сбил мужчину на пешеходном переходе
71-летний рязанец на Kia Sportage сбил 20-летнего местного жителя на улице Сенной. Мужчина получил травмы, ему оказали медпомощь.
В центре Рязани внедорожник сбил мужчину на пешеходном переходе. Об этом
Авария произошла в четверг, 10 марта, в 15:40 на улице Сенной около дома № 1.
71-летний рязанец на Kia Sportage наехал на 20-летнего местного жителя. Мужчина переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
Пешеход получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.
Проводится проверка.