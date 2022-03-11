В центре Рязани внедорожник сбил мужчину на пешеходном переходе

71-летний рязанец на Kia Sportage сбил 20-летнего местного жителя на улице Сенной. Мужчина получил травмы, ему оказали медпомощь.

В центре Рязани внедорожник сбил мужчину на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в четверг, 10 марта, в 15:40 на улице Сенной около дома № 1.

71-летний рязанец на Kia Sportage наехал на 20-летнего местного жителя. Мужчина переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Пешеход получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка.