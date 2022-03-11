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США запретили ввоз в Россию новых долларовых банкнот
Также Джо Байден ограничил импорт из России алкоголя, бриллиантов и морепродуктов и экспорт в Россию предметов роскоши.

США запретили ввоз в Россию новых долларовых банкнот. Об этом пишет РИА Новости.

Президент США Джо Байден подписал указ о запрете продавать в Россию долларовые банкноты.

В документе отмечается, что запрещен экспорт, реэкспорт, продажи или поставки долларов напрямую или опосредованно из США правительству России или любому лицу, находящемуся на территории России.

Также Байден ограничил импорт из России алкоголя, бриллиантов и морепродуктов и экспорт в Россию предметов роскоши.