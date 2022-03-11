Рязанский приборный завод пригласил рязанцев на работу
АО «ГРПЗ» это надежное предприятие с высокими технологиями, сплоченной командой единомышленников, возможностями для профессионального развития и гарантированным социальным пакетом.
Рязанский приборный завод пригласил рязанцев на работу. АО «ГРПЗ» — лидер российского авиационного приборостроения.
Это надежное предприятие с высокими технологиями, сплоченной командой единомышленников, возможностями для профессионального развития и гарантированным социальным пакетом.
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