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Рязанских подростков осудили за убийство двух мужчин
Несовершеннолетние получили 8,5 и девять лет лишения свободы.

Рязанских подростков осудили за убийство двух мужчин. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

5 июля 2021 года два жителя Рязани 16 и 17 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избили двух мужчин без определенного места жительства из-за того, что им не дали сигарет. После этого подростки утопили мужчин в пруду и скрылись.

Подростков задержали, в ходе следствия они признали вину. Ход и результаты расследования уголовного дела находились на контроле председателя С. К. России Александра Бастрыкина.

Уголовное дело возбудили по пункту, а и ж части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух человек, совершенное группой лиц»).

Суд назначил несовершеннолетним наказание: старшему — девять лет лишения свободы, младшему — 8,5 лет лишения свободы.

Напомним, тела двух мужчин обнаружили в Голенчинском пруду 6 июля. 8 июля по подозрению в убийстве задержали двух подростков.