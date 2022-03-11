Рослякова призвала рязанцев уходить из Instagram

Рослякова сообщила, что прекращает публиковать посты в Instagram из-за разрешения компании Meta призывов к насилию к отношении российских военных. Она пригласила подписчиков общаться в других мессенджерах — «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram.