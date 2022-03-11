Рослякова призвала рязанцев уходить из Instagram
Рослякова сообщила, что прекращает публиковать посты в Instagram из-за разрешения компании Meta призывов к насилию к отношении российских военных. Она пригласила подписчиков общаться в других мессенджерах — «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram.
Первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова
«Вчера американская компания Meta разрешила пользователям Instagram и Facebook публиковать призывы к насилию в отношении российских военных», — говорится в посте.
Рослякова сообщила, что прекращает публиковать посты в Instagram и пригласила подписчиков общаться в других мессенджерах — «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram.
Ранее стало известно, что губернатор Николай Любимов приостановил публикацию постов в Instagram.