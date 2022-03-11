Росавиация сняла запрет на полеты в восемь стран

С 9 марта отменили запрет на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран.

Росавиация сняла запрет на полеты в восемь стран. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

С 9 марта федеральное агентство воздушного транспорта возобновило авиасообщение с Азербайджаном, Арменией, Казахстаном, Киргизии, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном и Ираном.

Ранее нерегулярные и регулярные полеты прекращали из-за пандемии коронавируса.