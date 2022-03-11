Регионы получат больше самостоятельности в распоряжении финансовыми средствами. Об этом 11 марта заявил председатель комитета по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров на пленарном заседании Госдумы.
В рамках работы парламентарии одобрили второй пакет законопроектов, направленных на поддержку граждан и экономики в условиях санкционного давления. Речь шла о повышении бюджетной правоспособности субъектов России. Губернаторы смогут самостоятельно определять объемы региональных резервных фондов. Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров подчеркнул, что регионы получают самостоятельность в распоряжении финансовыми средствами, сэкономленными при реструктуризации бюджетных кредитов.
«Реструктуризация, предпринятая по решению президента России, позволяет экономить огромные деньги. Раньше вопросы их расходования регулировались „сверху“. Сейчас делается абсолютно разумный шаг — регионы смогут направить эти деньги на свои приоритетные направления. Это очень важно, потому что это — те же нацпроекты, их региональная часть, то, что нужно людям. По этому году экономия составляет почти 300 млрд рублей — сумма, которую регионы смогут направить на эти цели», — сказал Макаров.
На заседании определили механизм реализации указа президента России о поддержке семей с детьми от 8 до 16 лет. Критерием распределения средств назвали нуждаемость.
«Мы постарались сделать получение выплат максимально удобным для людей. Все будет проходить через Пенсионный фонд по принципу одного окна. Поддержку получат более 5 млн. детей. Механизм должен заработать сразу. Деньги, которые Президент предложил дать людям, должны дойти до них как можно быстрее», — отметил Андрей Макаров.
Депутаты поддержали предложение председателя комитета по бюджет и налогам об усилении контроля за средствами, которые направляются в субъекты РФ, по линии ФОМС. Также одобрена корректировка бюджетного комитета, оперативно расширяющая поддержку предприятий.
«Есть инструмент для поддержки бизнеса, уже хорошо себя зарекомендовавший в разгар пандемии, это — государственные гарантии. Право предоставлять госгарантии продлено для правительства Р. Ф. и вновь дано регионам», — сказал Андрей Макаров. Кроме того, сняли ряд ограничений, предусмотренных бюджетным кодексом России, в части использования нефтегазовых доходов.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил значимость принятых корректировок.
«Одобренные законопроекты являются эффективным механизмом реагирования на вызовы сегодняшнего дня. Расширение финансовой самостоятельности регионов дают нам возможность оперативнее и качественнее работать над реализацией нацпроектов, направлять средства на приоритеты, которые определены вместе с жителями Рязанской области. Не менее важен вопрос реализации Указа