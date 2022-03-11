Регионы получат больше самостоятельности в распоряжении финансовыми средствами

В рамках работы парламентарии одобрили второй пакет законопроектов, направленных на поддержку граждан и экономики в условиях санкционного давления.

Регионы получат больше самостоятельности в распоряжении финансовыми средствами. Об этом 11 марта заявил председатель комитета по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров на пленарном заседании Госдумы.

В рамках работы парламентарии одобрили второй пакет законопроектов, направленных на поддержку граждан и экономики в условиях санкционного давления. Речь шла о повышении бюджетной правоспособности субъектов России. Губернаторы смогут самостоятельно определять объемы региональных резервных фондов. Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров подчеркнул, что регионы получают самостоятельность в распоряжении финансовыми средствами, сэкономленными при реструктуризации бюджетных кредитов.

«Реструктуризация, предпринятая по решению президента России, позволяет экономить огромные деньги. Раньше вопросы их расходования регулировались „сверху“. Сейчас делается абсолютно разумный шаг — регионы смогут направить эти деньги на свои приоритетные направления. Это очень важно, потому что это — те же нацпроекты, их региональная часть, то, что нужно людям. По этому году экономия составляет почти 300 млрд рублей — сумма, которую регионы смогут направить на эти цели», — сказал Макаров.

На заседании определили механизм реализации указа президента России о поддержке семей с детьми от 8 до 16 лет. Критерием распределения средств назвали нуждаемость.

«Мы постарались сделать получение выплат максимально удобным для людей. Все будет проходить через Пенсионный фонд по принципу одного окна. Поддержку получат более 5 млн. детей. Механизм должен заработать сразу. Деньги, которые Президент предложил дать людям, должны дойти до них как можно быстрее», — отметил Андрей Макаров.

Депутаты поддержали предложение председателя комитета по бюджет и налогам об усилении контроля за средствами, которые направляются в субъекты РФ, по линии ФОМС. Также одобрена корректировка бюджетного комитета, оперативно расширяющая поддержку предприятий.

«Есть инструмент для поддержки бизнеса, уже хорошо себя зарекомендовавший в разгар пандемии, это — государственные гарантии. Право предоставлять госгарантии продлено для правительства Р. Ф. и вновь дано регионам», — сказал Андрей Макаров. Кроме того, сняли ряд ограничений, предусмотренных бюджетным кодексом России, в части использования нефтегазовых доходов.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил значимость принятых корректировок.