Песков: в России нет условий для дефолта

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что российские финансовые ведомства готовы к выплате внешнего долга в рублях, для этого есть нужный «запас прочности». Ранее о возможном дефолте в России заявила глава международного валютного фонда.

Песков: в России нет условий для дефолта. Об этом пишет РБК .

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что российские финансовые ведомства готовы к выплате внешнего долга в рублях, для этого есть нужный «запас прочности».

Министр финансов Антон Силуанов пояснил, что Минфин даст все необходимые платежные поручения для оплаты валютой. Если поступит отказ или не будет ответа от банков-агентов, Россия обслужит свои обязательства в рублях.

Ранее о возможном дефолте в России заявила глава международного валютного фонда Кристалина Георгиева. По ее мнению, на вероятность дефолта будут влиять два фактора — длительность спецоперации на Украине и длительность антироссийских санкций.