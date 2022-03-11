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Николай Любимов провел мозговой штурм с представителями рязанского бизнеса
На заседании собрались 150 представителей бизнеса.

В пятницу, 11 марта, в рязанской Академии единоборств прошло расширенное заседание штаба по реализации оперативных мер по поддержанию стабильности. На заседании собрались 150 представителей бизнеса. Обсуждения провели по разным сферам: стабилизация инвестиционного потенциала, экспорт в условиях ограничений, поддержка агропромышленного комплекса, стабилизация строительной отрасли, сфера ЖКХ, стабилизация рынка фармацевтики, дорожное хозяйство, банковская политика, поддержка IT-отрасли и другие. На мероприятии выступил Николай Любимов. По его словам, возникшая ситуация — проверка на прочность и работоспособность. Губернатор отметил, что подобные задачи уже не раз решались, а стратегическая сессия поможет увидеть картину изнутри и выслушать предложения представителей бизнеса."Времени мало, если действовать постепенно. Сегодня самое необходимое — оперативность. Чтобы выслушать предложения и сформировать меры по стабилизации экономики. В таком формате мы собрали специалистов на мозговой штурм, потому что вместе в группах особенно по отраслям по проблематике работать намного эффективнее. Каждый может высказать свои опасения и рассказать о проблемах. Общие предложения по отраслям будут разрабатывать гораздо быстрее", — подчеркнул Любимов. Губернатор добавил, что часть предложений решится на региональном уровне, а часть на федеральном. Любимов выразил надежду, что в дальнейшем также будут проходить совещания оперативного штаба для работы над предложениями.