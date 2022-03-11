На рязанских водоемах измерили толщину льда
Наибольшее значение — 35 сантиметров, наименьшее — девять.
На рязанских водоемах измерили толщину льда. Результаты в пятницу, 11 марта,
Наибольшее значение — 35 сантиметров, наименьшее — девять.
По состоянию на 11 марта толщина льда на рязанских водоемах составляет:
- озеро Старая Тишь — 19-23 сантиметров;
- озеро Долгое — 19-23 сантиметров;
- озеро Казарское — 19-23 сантиметров;
- река Солотчинская старица — 19-23 сантиметров;
- карьер Борки-1 — 19-23 сантиметров;
- карьер Борки-2 — 19-23 сантиметров;
- карьер Борки-3 — 19-23 сантиметров;
- затон Борковской река Ока — 19-23 сантиметров;
- озеро Велье — 19-23 сантиметров;
- озеро Селянское — 19-23 сантиметров;
- озеро Маринка — 19-23 сантиметров;
- затон Дядьковский река Ока — 19-23 сантиметров;
- озеро Прыщино — 19-23 сантиметров;
- пронское водохранилище река Проня — 9 сантиметров;
- старица Перьинская река Ока — 20-25 сантиметров;
- старица река Ока Ибедрус — 20-25 сантиметров;
- старица Поповская река Ока — 20-25 сантиметров;
- затон Пет река Ока — 20-25 сантиметров;
- затон Тащенский река Ока — 20-25 сантиметров;
- затон Рубецкое река Ока — 20-25 сантиметров;
- старица река Ока — 20-25 сантиметров;
- затон Ситниковский река Ока — 20-25 сантиметров;
- река Ока (Касимов) — 20-25 сантиметров;
- озеро Белое — 20 сантиметров;
- река Пра (Спас-Клепики) — 18 сантиметров;
- озеро Великое — 20 сантиметров;
- озеро Лебидиное — 30-35 сантиметров;
- река Цна (Ямбирино) — 35 сантиметров;
- река Цна (Конобеево) — 30 сантиметров;
- озеро Сельное — 24 сантиметров;
- озеро Развань — 24 сантиметров;
- озеро Петровическое — 24 сантиметров;
- озеро Лакаш — 24 сантиметров;
- старица Киструсская река Ока — 10 сантиметров;
- озеро Долгое — 24 сантиметров;
- затон Спасский река Ока — 24 сантиметров;
- озеро Большое — 24 сантиметров;
- озеро Глубокое — 24 сантиметров;
- озеро Уродовское — 24 сантиметров;
- озеро Лужное — 24 сантиметров;
- озеро Студенец — 24 сантиметров;
- озеро Боброво — 24 сантиметров;
- затон Чернышиха река Ока — 20-22 сантиметров;
- затон Дубровский река Ока — 20-22 сантиметров;
- старица Ниверха река Ока — 15-20 сантиметров;
- старица река Ока затон Ключ — 20-23 сантиметров;
- река Пара (Красный холм) — 20 сантиметров;
- затон Курово река Ока — 22-22 сантиметров.