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На рязанских водоемах измерили толщину льда
Наибольшее значение — 35 сантиметров, наименьшее — девять.

На рязанских водоемах измерили толщину льда. Результаты в пятницу, 11 марта, опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

Наибольшее значение — 35 сантиметров, наименьшее — девять.

По состоянию на 11 марта толщина льда на рязанских водоемах составляет:

  • озеро Старая Тишь — 19-23 сантиметров;
  • озеро Долгое — 19-23 сантиметров;
  • озеро Казарское — 19-23 сантиметров;
  • река Солотчинская старица — 19-23 сантиметров;
  • карьер Борки-1 — 19-23 сантиметров;
  • карьер Борки-2 — 19-23 сантиметров;
  • карьер Борки-3 — 19-23 сантиметров;
  • затон Борковской река Ока — 19-23 сантиметров;
  • озеро Велье — 19-23 сантиметров;
  • озеро Селянское — 19-23 сантиметров;
  • озеро Маринка — 19-23 сантиметров;
  • затон Дядьковский река Ока — 19-23 сантиметров;
  • озеро Прыщино — 19-23 сантиметров;
  • пронское водохранилище река Проня — 9 сантиметров;
  • старица Перьинская река Ока — 20-25 сантиметров;
  • старица река Ока Ибедрус — 20-25 сантиметров;
  • старица Поповская река Ока — 20-25 сантиметров;
  • затон Пет река Ока — 20-25 сантиметров;
  • затон Тащенский река Ока — 20-25 сантиметров;
  • затон Рубецкое река Ока — 20-25 сантиметров;
  • старица река Ока — 20-25 сантиметров;
  • затон Ситниковский река Ока — 20-25 сантиметров;
  • река Ока (Касимов) — 20-25 сантиметров;
  • озеро Белое — 20 сантиметров;
  • река Пра (Спас-Клепики) — 18 сантиметров;
  • озеро Великое — 20 сантиметров;
  • озеро Лебидиное — 30-35 сантиметров;
  • река Цна (Ямбирино) — 35 сантиметров;
  • река Цна (Конобеево) — 30 сантиметров;
  • озеро Сельное — 24 сантиметров;
  • озеро Развань — 24 сантиметров;
  • озеро Петровическое — 24 сантиметров;
  • озеро Лакаш — 24 сантиметров;
  • старица Киструсская река Ока — 10 сантиметров;
  • озеро Долгое — 24 сантиметров;
  • затон Спасский река Ока — 24 сантиметров;
  • озеро Большое — 24 сантиметров;
  • озеро Глубокое — 24 сантиметров;
  • озеро Уродовское — 24 сантиметров;
  • озеро Лужное — 24 сантиметров;
  • озеро Студенец — 24 сантиметров;
  • озеро Боброво — 24 сантиметров;
  • затон Чернышиха река Ока — 20-22 сантиметров;
  • затон Дубровский река Ока — 20-22 сантиметров;
  • старица Ниверха река Ока — 15-20 сантиметров;
  • старица река Ока затон Ключ — 20-23 сантиметров;
  • река Пара (Красный холм) — 20 сантиметров;
  • затон Курово река Ока — 22-22 сантиметров.