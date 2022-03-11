Meta объяснила, что новая политика будет действовать только на Украине

Новая временная редакционная политика будет действовать только на Украине, чтобы местные пользователи могли «высказать гнев» в адрес российских войск.

Meta объяснила, что новая политика будет действовать только на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

В компании Meta (Facebook, Instagram) пояснили, что новая временная редакционная политика будет действовать только на Украине, чтобы местные пользователи могли «высказать гнев» в адрес российских войск.

«Facebook и Instagram не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян», — говорится в сообщении компании.

Ранее стало известно, что компания Марка Цукерберга сняла запрет на публикацию призывов к насилию против российский военных. В Роскомнадзоре сообщили, что по требованию Генпрокуратуры ограничат доступ к Instagram.