Meta объяснила, что новая политика будет действовать только на Украине
Новая временная редакционная политика будет действовать только на Украине, чтобы местные пользователи могли «высказать гнев» в адрес российских войск.
Meta объяснила, что новая политика будет действовать только на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
В компании Meta (Facebook, Instagram) пояснили, что новая временная редакционная политика будет действовать только на Украине, чтобы местные пользователи могли «высказать гнев» в адрес российских войск.
«Facebook и Instagram не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян», — говорится в сообщении компании.
Ранее стало известно, что компания Марка Цукерберга сняла запрет на публикацию призывов к насилию против российский военных. В Роскомнадзоре сообщили, что по требованию Генпрокуратуры ограничат доступ к Instagram.