Любимов заявил, что приостановит публикации в Instagram

Любимов отметил, что продолжит общение с рязанцами «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

Губернатор Николай Любимов заявил, что приостановит публикации в своем аккаунте Instagram. Об этом он сообщил на своей личной странице.

«Вчера американская компания Meta разрешила пользователям Instagram и Facebook публиковать призывы к насилию в отношении российских военных. Подобное считаю недопустимым, поэтому приостанавливаю публикацию постов в этом аккаунте», — объяснил свое решение губернатор. Любимов отметил, что продолжит общение с рязанцами «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».