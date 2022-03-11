Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 12-13 марта

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В рязанском дворце молодежи 12 и 13 марта юные зрители смогут увидеть спектакль «Страшная история», посвященный правилам дорожного движения.

В концертном зале рязанской филармонии 12 марта выступит Рязанский губернаторский симфонический оркестр, который представит программу с интригующим названием «Пять».

В муниципальном культурном центре 12 марта выступит группа «САДко». А 13 марта на сцену МКЦ выйдет популярный певец Артур Руденко.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».