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Эксперты назвали возможный срок окончания спецоперации на Украине
Опрошенные изданием эксперты рассказали, что операцию в поддержку ЛДНР Россия может закончить за пять дней. Такое время должны занять основные действия вне крупных городов.

Эксперты назвали возможный срок окончания спецоперации на Украине. Об этом пишут «Известия».

Опрошенные изданием эксперты рассказали, что операцию в поддержку ЛДНР Россия может закончить за пять дней. По словам президента центра стратегических коммуникации Дмитрия Абзалова, это базовый показатель, время, которое должны занять основные действия вне крупных городов.

«Судя по тому, что сейчас происходит, могут быть освобождены восток, центр, юг. Скорее всего, будет сделан и коридор до Приднестровья. Присоединения не будет, думаю», — отметил Абзалов.

Он сказал, что переговоры о признании республик маловероятны, как и переговоры о изменении границ. После завершения основных действий важно будет принять решение о сохранении экономической активности.

Военный эксперт, директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин пояснил, что маневры вне Донбасса нужны для окружения тех сил, которые есть у Украины на востоке, и их ликвидация.

Кашин рассказал, что в Донбассе действуют наиболее боеспособные украинские силы, которые создали там инфраструктуру и хорошо укрепились. Быстрое продвижение за пределами Донбасса, по его словам, обусловлено низкой плотностью и качеством войск, а также большим количеством укреплений на территории.