Депутат Госдумы рассказал этапы отмены масочного режима в России

Депутат Госдумы, врач-иммунолог Сергей Леонов рассказал, что вначале без масок начнут пускать в торговые центры и магазины, затем их отменят в транспорте, далее — в учреждениях культуры и кино, а в последнюю очередь в медицинских учреждениях.

Депутат Госдумы, врач-иммунолог Сергей Леонов рассказал радио Sputnik как в России будут отменять масочный режим.

Он отметил, что россияне «расслабились» на фоне снижения количества заболевших коронавирусом и не везде носят маски.

Леонов рассказал, что отмена масочного режима в России будет происходить поэтапно. Вначале без масок начнут пускать в торговые центры и магазины, затем их отменят в транспорте, далее — в учреждениях культуры и кино, а в последнюю очередь в медицинских учреждениях.

Леонов отметил, что точную информацию об отмене масочного режима дадут только в Роспотребнадзоре.