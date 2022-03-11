Автоэксперт напомнил россиянам об опасности водителей — «подснежников». Вице-президент национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал
Эксперт рассказал, что водителей — «подснежников» легко определить по неуверенным маневрам и маленькой скорости. Хайцеэр посоветовал попытаться предугадать маневры таких машин и соблюдать дистанцию, чтобы обезопасить себя.
Водителям, которые не пользуются машиной зимой, автоэксперт посоветовал повесить на заднее стекло предупреждающий знак и не ездить первое время на оживленных трассах.