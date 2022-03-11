Автоэксперт напомнил россиянам об опасности водителей — «подснежников»

С приходом весны на дорогах появляются водители, которые не пользуются машиной зимой. Автоэксперт призвал относится к таким водителям как к начинающим.

Автоэксперт напомнил россиянам об опасности водителей — «подснежников». Вице-президент национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал радио Sputnik, что с приходом весны на дорогах появляются водители, которые не пользуются машиной зимой. Автоэксперт призвал относится к таким водителям как к начинающим. Хайцеэр отметил, что у таких автомобилистов за долгую зиму теряется навык управления автомобилем и они могут создавать дополнительные аварийные ситуации.

Эксперт рассказал, что водителей — «подснежников» легко определить по неуверенным маневрам и маленькой скорости. Хайцеэр посоветовал попытаться предугадать маневры таких машин и соблюдать дистанцию, чтобы обезопасить себя.

Водителям, которые не пользуются машиной зимой, автоэксперт посоветовал повесить на заднее стекло предупреждающий знак и не ездить первое время на оживленных трассах.