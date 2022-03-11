Авария на перекрестке Каширина и Семинарской попала на видео
На кадрах видно, что один водитель поворачивал налево и столкнулся с автомобилем, который двигался во встречном направлении.
Авария на перекрестке Каширина и Семинарской попала на видео. Ролик разместили в группе «
Во вторник, 9 марта, в центре Рязани столкнулись две легковушки. На месте аварии образовалась пробка.
На кадрах видно, что один водитель поворачивал налево и столкнулся с автомобилем, который двигался во встречном направлении.