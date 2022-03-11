Александра Трусова станет почетным гостем матча плей-офф МХК «Рязань-ВДВ»

12 и 13 марта на арене ДС «Олимпийский» пройдут первые матчи плей-офф НМХЛ — Кубок Регионов. В 1/8 финала плей-офф «Рязань-ВДВ» сыграет с МХК «Кристалл» (Саратов). Начало матчей в 17:00.

12 и 13 марта на арене ДС «Олимпийский» пройдут первые матчи плей-офф НМХЛ — Кубок Регионов. В 1/8 финала плей-офф «Рязань-ВДВ» сыграет с МХК «Кристалл» (Саратов). Начало матчей в 17:00.

Почетным гостем на матче в воскресенье, 13 марта, станет уроженка Рязани, серебряный призер XXIV Олимпийских игр в Пекине по фигурному катанию Александра Трусова.

Саша вставала на коньки на льду ДС «Олимпийский», после чего переехала в Москву. Александра — первая и единственная девушка в мире, которая приземлила пять четверных прыжков в произвольной программе. На ее счету не один десяток мировых рекордов.

Далее «десантники» отправятся в Саратов, где сыграют на льду соперника 16 марта в 17:00. Серия продлится до трех побед. Если после трех встреч победитель не будет определен, дополнительные матчи состоятся 17 марта в Саратове и 20 марта на домашней арене в Рязани.

МХК «Кристалл» в регулярном чемпионате занял восьмое место, набрав 35 очков в 40 играх. «Кристалл» одержал 11 побед из 40 проведенных игр в регулярном чемпионате, из них две победы в овертайме, две победы в послематчевых буллитах. 103 заброшенные и 155 пропущенных шайб на счету команды соперника.

«Кристалл» занимает пятую позицию по игре в большинстве из 22: в 183 полученных численных преимуществ забито 25 шайб. В чем «Рязань-ВДВ» сопернику уступает, занимая 11 место: 35 заброшенных шайб в 191 численном преимуществе.

По игре в меньшинстве у «Кристалла» 41 пропущенная шайба в 211 удалениях и 16 место в таблице, а «Рязань-ВДВ» занимает 12 позицию с 24 пропущенными шайбами в 140 удалениях. Четыре матча регулярного чемпионата между «Рязань-ВДВ» и «Кристаллом» завершились победой «десантников»: три матча завершились в основное время 2:6, 2:4 и 5:1, один матч завершился со счетом 5:4 в овертайме.

«Матчи плей-офф всегда очень накалены и эмоциональны. Игроки „Рязань- ВДВ“ очень рады тому, что начинают серию матчей на домашней арене, ведь домашняя атмосфера всегда придает сил и уверенности. Команде очень важна поддержка болельщиков, так как болельщики — это шестой игрок команды! Мы ждем всех 12 и 13 марта в 17:00 на арене „Олимпийского“, чтобы поддержать наших „десантников“! Надеемся на вашу поддержку!» — отметили в пресс-службе ХК «Рязань-ВДВ».