Жителям Украины разрешили использовать оружие во время военного положения

Граждане смогут использовать «наградное оружие, спортивное оружие (пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья), охотничье нарезное, гладкоствольное или комбинированное, а также боеприпасы для него».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий всем жителям Украины пользоваться оружием в период действия военного положения. Документ опубликован на сайте Верховной рады, передает РИА Новости .

Граждане смогут использовать «наградное оружие, спортивное оружие (пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья), охотничье нарезное, гладкоствольное или комбинированное, а также боеприпасы для него».

Отмечается, что полученное оружие и неиспользованные боеприпасы граждане должны будут сдать не позже десяти дней после прекращения или отмены военного положения. За нарушение будет грозить уголовная ответственность.