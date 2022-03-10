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Возбуждено дело против международной банды, доставлявшей наркотики в лабораторию в Рязанской области
У фигурантов дела, причастных к распространению, изъяли более 15 тонн прекурсоров.

Возбуждено уголовное дело в отношении организатора, трех руководителей и 15 участников преступного сообщества, производивших и распространявших наркотики в нескольких регионах России, в том числе в Рязанской области. Об этом передает ТАСС.

У фигурантов дела, причастных к распространению, изъяли более 15 тонн прекурсоров.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, арестованы 16 подозреваемых. Два руководителя организации находятся в розыске.

Следствие сообщило, что фигуранты совершили не менее 12 особо тяжких преступлений, связанных со сбытом тонны запрещенных веществ.

«Все эти наркотические средства, а также свыше 15 тонн прекурсоров и химических веществ, находившихся в лабораториях, изъяты из незаконного оборота», — отметила Ирина Волк.

Она рассказала, что деятельность сообщества пресекли в марте 2021 года, правоохранители ликвидировали пять нарколабораторий.

Выяснилось, что с июня 2019 года по март 2021 года под руководством лидера организации злоумышленники, не имея легальных источников дохода, незаконным производили и распространяли наркотики и психотропные вещества.

Прекурсоры производились на Украине, затем их доставляли в Россию — во Владимирскую, Ленинградскую, Московскую, Рязанскую и Тверскую области, где были расположены нарколаборатории.

Запрещенные вещества распространяли через три интернет-магазина в даркнете, оплата проводилась через электронные платежи. Наркотики передавали покупателям через тайники-закладки.

В звенья сообщества входили отделы доставки и сбыта, предназначенные для организации перевозки крупных и особо крупных партий прекурсоров и наркотиков. Отмечается, что у группировки была «служба безопасности», которая была гарантом исполнения всеми соучастниками возложенных на них обязанностей. При несоблюдении указаний участникам угрожали и причиняли им вред.

Отмечается, что еще одно подразделение вербовало и вовлекало новых участников.

Сеть была представлена в нескольких регионах, в том числе в Рязанской области.

Лидера сообщества установили. Он руководил организацией, скрываясь на Украине, так как его объявили в розыск за убийство двух человек. Он координировал действия руководителей и рядовых участников структурных подразделений, распределял деньги, но и вовлек не менее 15 граждан Украины и трех граждан России в незаконный бизнес.

По делу допросили более 250 свидетелей, назначили и провели более 200 экспертиз, провели 50 обысков, провели другие следствия.