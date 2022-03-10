В Туле простились с выпускником рязанского десантного училища, погибшим на Украине

По данным издания, мужчина погиб 25 февраля. Он носил звание старшего лейтенанта, разведчика и был командиром взвода.

В Туле простились с 26-летним Алексеем Алешко, который погиб на Украине во время военной спецоперации. Об этом в четверг, 10 марта, сообщили «Тульские новости».

По данным издания, мужчина погиб 25 февраля. Он носил звание старшего лейтенанта, разведчика и был командиром взвода.

Также известно, что мужчина окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище имени Маргелова.

«Есть такая профессия — защищать Родину. Старший лейтенант Алексей Алешко — войсковой разведчик, выпускник Рязанского десантного училища, выбрал эту профессию. И выполнил свой долг до конца. Ценой своей жизни спас сотни жизней своих сослуживцев. Во все времена туляки надежно стояли на защите государства, оставаясь преданными сынами своего Отечества. Наш священный долг — хранить память о его подвиге, как мы храним память о подвигах нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Вечная память», — сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Алексея Алешко посмертно наградили Орденом Мужества.

Ранее стало известно, что еще одного выпускника РВВДКУ имени Маргелова, погибшего на Украине, похоронят в Нефтеюганске.