\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 10
-5°
Птн, 11
-3°
Сбт, 12
-6°
ЦБ USD 120.38 4.3 11/03
ЦБ EUR 132.96 6.52 11/03
Нал. USD 114.5 / 200 16:52
Нал. EUR 70 / 200 16:52
Новости
Публикации
Мэрия Рязани отдала школу № 6 епархии и назвала решение компромиссом
Многолетний спор Рязанской епархии и администрации горо...
Вчера 12:49
1 432
Подари ей новую историю
Лучший подарок на 8 Марта по версии женщин.
4 марта 11:17
4 119
Как за неделю изменились цены на квартиры в Рязани
События на Украине, начавшиеся 24 февраля, а также посл...
2 марта 14:03
19 244
Как изменятся цены на товары в России в 2022 году?
Главным страхом населения социологи называют повышение...
1 марта 14:57
14 109
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Туле простились с выпускником рязанского десантного училища, погибшим на Украине
По данным издания, мужчина погиб 25 февраля. Он носил звание старшего лейтенанта, разведчика и был командиром взвода.

В Туле простились с 26-летним Алексеем Алешко, который погиб на Украине во время военной спецоперации. Об этом в четверг, 10 марта, сообщили «Тульские новости».

По данным издания, мужчина погиб 25 февраля. Он носил звание старшего лейтенанта, разведчика и был командиром взвода.

Также известно, что мужчина окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище имени Маргелова.

«Есть такая профессия — защищать Родину. Старший лейтенант Алексей Алешко — войсковой разведчик, выпускник Рязанского десантного училища, выбрал эту профессию. И выполнил свой долг до конца. Ценой своей жизни спас сотни жизней своих сослуживцев. Во все времена туляки надежно стояли на защите государства, оставаясь преданными сынами своего Отечества. Наш священный долг — хранить память о его подвиге, как мы храним память о подвигах нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Вечная память», — сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Алексея Алешко посмертно наградили Орденом Мужества.

Ранее стало известно, что еще одного выпускника РВВДКУ имени Маргелова, погибшего на Украине, похоронят в Нефтеюганске.