В рязанском «Фотодоме» откроется выставка членов региональной организации Союза фотохудожников России

Это уже 31-я коллективная выставка членов Рязанской организации Союза фотохудожников России (СФХ). Экспозицию составили 70 цветных и черно-белых разножанровых работ 11 авторов.

Рязанцев приглашают на отчетную выставку региональной организации Союза фотохудожников России. Она откроется 11 марта в 16:00 в музейно-выставочном центре имени Каширина.

Это уже 31-я коллективная выставка членов Рязанской организации Союза фотохудожников России (СФХ). Экспозицию составили 70 цветных и черно-белых разножанровых работ 11 авторов.

По словам председателя Рязанской организации Союза фотохудожников Р. Ф. Анатолия Осипенкова, первыми в 1991 году во вновь созданную всероссийскую организацию вступили фотолюбители Рязанского городского народного фотоклуба «Ока» (руководитель Сергей Романов) и народной фотостудии Рязанского радиотехнического института «Мещера» (руководитель Виктор Агеев). В становлении организации активное участие принимали фотохудожники Евгений Каширин, Ирина Сергеева, Татьяна Исаенко, Геннадий Шлоев, Игорь Евстифеев, Андрей Павлушин, Андрей Карев и другие.

За прошедшие годы рязанские фотохудожники — члены СФР показали зрителям несколько сотен фотовыставок: от персональных до международных. В настоящий момент в организации состоит 17 фотохудожников.

Выставка продлится до 1 апреля. Вход свободный. Музейно-выставочный центр имени Каширина «Фотодом» (Почтовая, 58) работает ежедневно с 10.00 до 19.00, выходной день — воскресенье.