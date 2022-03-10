В рязанском «Фотодоме» откроется выставка членов региональной организации Союза фотохудожников России

Рязанцев приглашают на отчетную выставку региональной организации Союза фотохудожников России. Она откроется 11 марта в 16:00 в музейно-выставочном центре имени Каширина.
Это уже 31-я коллективная выставка членов Рязанской организации Союза фотохудожников России (СФХ). Экспозицию составили 70 цветных и черно-белых разножанровых работ 11 авторов.
По словам председателя Рязанской организации Союза
За прошедшие годы рязанские фотохудожники — члены СФР показали зрителям несколько сотен фотовыставок: от персональных до международных. В настоящий момент в организации состоит 17 фотохудожников.
Выставка продлится до 1 апреля. Вход свободный. Музейно-выставочный центр имени Каширина «Фотодом» (Почтовая, 58) работает ежедневно с 10.00 до 19.00, выходной день — воскресенье.