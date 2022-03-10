\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 10
-5°
Птн, 11
-6°
Сбт, 12
-5°
ЦБ USD 120.38 4.3 11/03
ЦБ EUR 132.96 6.52 11/03
Нал. USD 114.5 / 200 16:52
Нал. EUR 70 / 200 16:52
Новости
Публикации
Мэрия судится с вдовой с двумя детьми, чтобы выселить их из дома
В 2014 году его признали аварийным и подлежащим сносу....
2 часа назад
699
Мэрия Рязани отдала школу № 6 епархии и назвала решение компромиссом
Многолетний спор Рязанской епархии и администрации горо...
Вчера 12:49
1 639
Подари ей новую историю
Лучший подарок на 8 Марта по версии женщин.
4 марта 11:17
4 230
Как за неделю изменились цены на квартиры в Рязани
События на Украине, начавшиеся 24 февраля, а также посл...
2 марта 14:03
19 355
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В рязанском «Фотодоме» откроется выставка членов региональной организации Союза фотохудожников России
Это уже 31-я коллективная выставка членов Рязанской организации Союза фотохудожников России (СФХ). Экспозицию составили 70 цветных и черно-белых разножанровых работ 11 авторов.

Рязанцев приглашают на отчетную выставку региональной организации Союза фотохудожников России. Она откроется 11 марта в 16:00 в музейно-выставочном центре имени Каширина.

Это уже 31-я коллективная выставка членов Рязанской организации Союза фотохудожников России (СФХ). Экспозицию составили 70 цветных и черно-белых разножанровых работ 11 авторов.

По словам председателя Рязанской организации Союза фотохудожников Р. Ф. Анатолия Осипенкова, первыми в 1991 году во вновь созданную всероссийскую организацию вступили фотолюбители Рязанского городского народного фотоклуба «Ока» (руководитель Сергей Романов) и народной фотостудии Рязанского радиотехнического института «Мещера» (руководитель Виктор Агеев). В становлении организации активное участие принимали фотохудожники Евгений Каширин, Ирина Сергеева, Татьяна Исаенко, Геннадий Шлоев, Игорь Евстифеев, Андрей Павлушин, Андрей Карев и другие.

За прошедшие годы рязанские фотохудожники — члены СФР показали зрителям несколько сотен фотовыставок: от персональных до международных. В настоящий момент в организации состоит 17 фотохудожников.

Выставка продлится до 1 апреля. Вход свободный. Музейно-выставочный центр имени Каширина «Фотодом» (Почтовая, 58) работает ежедневно с 10.00 до 19.00, выходной день — воскресенье.