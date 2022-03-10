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В Рязанской области за сутки 11 человек скончались от коронавируса
Всего число летальных случаев в регионе достигло 3 133.

В Рязанской области за сутки 11 человек скончались от коронавируса. Об этом сообщили в четверг, 10 марта, в федеральном оперштабе.

Всего число летальных случаев в регионе достигло 3 133.За сутки коронавирусом в Рязанской области заболели 656 человек, всего с начала пандемии — 108 631. За сутки выздоровели 1245 человек, всего число вылечившихся достигло 94 925. За сутки госпитализировали 69 человек.

В России за сутки выявили 51 231новый случай заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 17 191 300.За сутки выздоровели 15 043 717 человек, всего с начала пандемии вылечились 148 634 человека. За сутки скончались 665 человек, всего число летальных случаев достигло 358 911.

За сутки госпитализировали 9 401 человека.