В Рязанской области сотрудники ГИБДД силой вытащили водителя из машины и надели наручники

Информация о произошедшем появилась в соцсетях.

В Рязанской области сотрудники ГИБДД силой вытащили водителя из машины и надели наручники. Cоответсвующий ролик разместили в соцсетях в четверг, 10 марта.

Инцидент произошел в Спасском районе.

На кадрах водитель потребовал у автоинспектора назвать причину для проверки документов. После словесной перепалки полицейский открыл дверь машины. Вместе с напарником они попытались вытащить водителя из машины. После того, как мужчина вылез из салона ему заломали руки, положили на землю и надели наручники.

Позже в полиции прокомментировали произошедшее.