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В Рязани завершили расследование дела по убийству мужчины на улице Березовой
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения п существу.

В Рязани завершили расследование уголовного дела об убийстве мужчины в квартире на улице Березовой. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Тело хозяина жилища 1972 года рождения с колото-резаной раной головы нашли 13 января 2022 года в квартире дома по улице Березовой.

Выяснилось, что рану потерпевшему нанес его знакомый — безработный житель Рязани 1985 года рождения, которого ранее неоднократно привлекали к уголовной ответственности за преступления против собственности.

Подозреваемого задержали. Его заключили под стражу.

Уголовное дело направили в суд.