В Рязани пропала 15-летний подросток
Девушка пропала 9 марта.
В Рязани пропала 15-летняя девочка. Ориентировку на поиск Анастасии Моспан в четверг, 10 марта,
Подросток пропала 9 марта. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
Анастасия Моспан ростом 165 сантиметров имеет нормальное телосложение, русые длинные волосы, карие глаза. Из особых примет — в носу пирсинг черного цвета.
В день пропажи была одета в короткую черную куртку и черное платье.
Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просьба обратиться по телефону 912)51-21-71 или 112. Девочку нашли.