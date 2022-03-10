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В Рязани пропала 15-летний подросток
Девушка пропала 9 марта.

В Рязани пропала 15-летняя девочка. Ориентировку на поиск Анастасии Моспан в четверг, 10 марта, опубликовал поисково-спасательный отряд «Мещера».

Подросток пропала 9 марта. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Анастасия Моспан ростом 165 сантиметров имеет нормальное телосложение, русые длинные волосы, карие глаза. Из особых примет — в носу пирсинг черного цвета.

В день пропажи была одета в короткую черную куртку и черное платье.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просьба обратиться по телефону 912)51-21-71 или 112. Девочку нашли.