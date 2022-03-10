В Рязани на улице Интернациональной задержали пьяного водителя без «прав»

При общении с полицейскими у мужчины заметили характерные признаки алкогольного опьянения.

В Рязани задержали пьяного водителя. Об этом в четверг, 10 марта, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Нарушителя заметили на улице Интернациональной. Патрульные полицейские увидели, что автомобиль странно двигается по дороге. Они остановили машину для проверки документов у водителя. Пообщавшись с владельцем транспортного средства — 32-летним рязанцем, полицейские заметили у него признаки алкогольного опьянения.

На место вызвали наряд ДПС ГИБДД. Выяснилось, что у мужчины нет прав на управление транспортным средством.

На рязанца составили административный протокол и отстранили его от управления автомобилем.